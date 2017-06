Fir 4 Membere vum KënschtlerInne-Kollektiv Richtung22, déi virzejoert, um Virowend vun Nationalfeierdag, eng nei Versioun vun der Nationalhymn virun d'Trape vun der Philharmonie schreiwe wollten, soll et och an zweeter Instanz bei enger Geldstrof bleiwen!

Dat huet allzäit de Vertrieder vum Parquet e Mëttwoch de Moien um Stater Geriicht am Appellsprozess dozou gefuerdert. Am Januar waren déi 4 jonk Männer um Policegeriicht an der Stad zu 4 Mol enger Geldstrof vun 200 Euro veruerteelt ginn.

Geriicht: Richtung22 / Reportage: Eric Ewald



Bei hirer Aktioun, viru knapp zwee Joer, waren déi 4 vun der Police an hirem Elan gestoppt ginn. Viru 5 Méint war dunn um Policegeriicht géint si d’Infraktioun vum Beschmotzen an net déi vun der Degradatioun zréckbehale ginn. E Mëttwoch de Moie goung um Stater Geriicht dann och vill Rieds iwwert deen Ënnerscheed tëscht Beschmotzen an Degradéieren. Iwwerdeems d’Beschmotzung fir d’Affekotin vun den Ugekloten néierens definéiert wär, am Gesetz näischt iwwert d’Op-d’Strooss-schreiwe stéing an an 1. Instanz op e falschen Artikel zréckgegraff gi wär, fir en Exempel ze statuéieren, huet de Vertrieder vum Parquet gemengt, d’Infraktioun vum Beschmotze wär zréckzebehalen; beschmotze wär nämlech definéiert als “duerch eppes verstoppen, wat Knascht mécht”.

Géint dat 1. Uerteel hate fir d’éischt d’Ugekloten an dunn de Parquet Appell gemaach. Ee vun de Beschëllegte sot e Mëttwoch de Moien, et wär ee verwonnert gewiescht iwwert d’Uerteel vum Januar, well dat op engem Artikel aus dem Code pénal baséiere géif, deen an där Sëtzung net zur Sprooch komm wär. Hinne 4 géif et ëm eng prinzipiell Saach goen, an zwar dorëms, dass d’Mole mat Kräid, op de Buedem, vun engem Message misst erlaabt sinn; si hätte sech och bewosst fir Kräid entscheet an net fir eng aner Matière, déi méi laang hale géif. Hir Affekotin, d’Maître Laura Urbany, huet fonnt, dass aus dëser Affär kee politesche Prozess sollt gemaach an déi 4, déi genuch schikanéiert gi wären, sollte fräigesprach ginn.

An den Ae vum Vertrieder vum Parquet dogéint kéint een net vu Schikan schwätzen, an iwwert den Artikel, deen der Géigesäit no am 1. Prozess net zur Sprooch komm wär, wär awer am Uerteel Rieds. Et hätt wuel keng Absicht virgeleeën, fir ze degradéieren, dat heescht dass dono eppes manner schéin oder manner wäertvoll wär; et wär awer dozou komm, wann och nëmmen zum Ufank vun enger Degradatioun. Dofir sollt um Enn eben d’Infraktioun vum Beschmotzen zréckbehalen an dofir eng Geldstrof géint déi 4 gesprach ginn.

D’Uerteel ass fir de 6. Juli.