Op 15 Plazen am Land kann e Hëllefsmëttel vir d’Affer vun de Bëschbränn ofginn.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Nach ëmmer kämpfen d’Pompjeeën a Portugal géint déi ganz uerg Bëschbränn am Zentrum vum Land. 64 Leit si bis ewell duerch d’Flamen ëmkomm. Viru Kuerzem huet sech dann och d’Lëtzebuerger Organisatioun “Solidarité Luxembourg-Portugal” zesummegedoen, fir den Affer ze hëllefen. Op 15 Plazen hei am Land kënnen d’Leit Hëllefsmëttel ofginn, déi e Sonnden an d‘Krisegebidder gefouert ginn.

Solidarité Luxembourg-Portugal / Reportage: Frank Elsen



Ënnert anerem zu Dikrech, Groussbus, Beggen an zu Esch gëtt gesammelt. D’Zil ass et domadder de Concernéierten ze hëllefen a se z’ënnerstëtzen. Virun allem, Kleeder ginn den Ament gebraucht, seet de Flavio da Costa, vun der Organisatioun “Solidarité Luxembourg-Portugal”. Besonnesch Decken, awer och Medikamenter am Genre vu Crèmë bei Verletzungen oder Verbrennungen oder Plooschtere gi gebraucht. Liewensmëttel dogéint ginn net gesammelt.

Eng 60 Leit hu bis ewell bei der Hëllefsaktioun matgemaach. Nieft den Awunner op der Plaz, sinn déi Responsabel vun der Organisatioun dann och an enkem Kontakt mat de lokalen Pompjeeën a Portugal. Esou sinn déi Fräiwëlleg direkt vun der Plaz gewuer ginn, wat feelt.

Allgemeng wier een iwwerrascht gewiescht, ewéi séier d'Leit sech fir d’Hëllefsaktioun agesat hunn. Well d’Rettungsaarbechten op der Plaz relativ schwéier sinn, kréien d’Pompjeeën a Secouristen dann och Ënnerstëtzung vu baussen. D'‘Regioune ronderëm Coimbra a Leiria sinn am meeschte vun de Bränn betraff, esou den Flavio da Costa.

Eng 10 Fräiwëlleger sinn aktuell fir d’Organisatioun “Solidarité Luxembourg-Portugal” aktiv. Ënnert der Facebooksäit kann ee sech dann och mellen, fir weider Kleederspenden.



LINK: Solidarite Luxembourg-Portugal Aide Aux Pompiers Et Victimes Des Incendies