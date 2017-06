No Ermëttlungen huet d'Police elo d'Iwwerwaachungsbiller vum 20. an 21. Mäerz dëst Joer ausgewäert a lancéiert en Zeienopruff.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Police

Den onbekannte Mann huet am Mäerz mat enger geklauter Kreditkaart Suen op verschiddene Bankomater am Garer Quartier an der Stad opgehuewen. Mat Hëllef vun der Bevëlkerung soll d'Identitéit vum Mann ermëttelt ginn.Sämtlech Informatioune si fir d'Stater Police um 4997-4500.