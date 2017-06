Déi sougenannt "NEET's" si Jonker, déi net an d'Schoul ginn, net schaffe ginn an och net an enger Formatioun sinn.

Eurostat no gëtt et där am Grand-Duché eng 3.000 bis 3.500, dat si ronn 5,4 % vun de 16 bis 24 Joer ale Leit. Am internationale Verglach sti mer mat deenen Zuele gutt do.



Rezent goufen d'Resultater vun enger Etude presentéiert, déi de Service national de la jeunesse, d'Generalinspektioun vun der sécurité sociale an den Institut LISER gemaach hunn.



D'CSV hätt gäre weider Präzisioune gehat an dofir war de Sujet e Mëttwoch de Moien um Ordre du jour an der zoustänneger Chamberkommissioun. No der Sitzung sot d'CSV-Deputéiert Martine Hansen, datt elo weider Analyse néideg wieren, fir kënne mat konkrete Moossnamen op d'Problematik ze äntweren. Ganz wichteg wier iwwerdeems de méi laangfristege Suivi. Vläicht misst een an 2 bis 3 Joer vläicht net grad eng ganz nei Etude maachen, mä op d'mannst d'Zuele kontrolléieren, fir ze kucken, ob iwwerhaapt iergendeng Mesure gegraff huet.





D'Martine Hansen



Lëtzebuerg wier Virreider, seet den DP-Deputéierte Lex Delles, President vun der zoustänneger Chamberkommissioun. Mat dëser Etude wier een esou wäit gaang, wéi keen anert Land. Elo misst un de konkreten Äntwerte geschafft ginn, fir d'Problematik à long terme an de Grëff ze kréien.An där selwechter Kommissioun war e Mëttwoch de Moien och den OECD-Rapport iwwert d'Wuelbefanne vu Jugendlechen en Thema. Ënnert anerem gouf do iwwert d'Lëtzebuerger Participatioun bei där nächster PISA-Etude diskutéiert. Am Educatiounsministère gouf jo nach tranchéiert, ob mir beim nächste PISA-Test matmaachen oder net.