Fir d'Reliounsenseignante bleift nach vill Ongewëssheet, huet sech e Mëttwoch de Moien den LCGB opgereegt. Eng 200 Enseignante gëtt et aktuell. 40 gi vum Bistum iwwerholl an eng 130 wäerte bei de Staat wiesselen.Bistum a Staat hätten an deem Dossier eng gemeinsam Responsabilitéit an där wäre se nach net ganz nokomm. Villes wär nach net geléist, dat néidegt Gesetz nach net gestëmmt, sou de Carlo Wagener vum LCGB.

Fir déi Leit, déi vu September u beim Staat beschäftegt wären, fuerdert den LCGB strikt Gläichbehandlung mat der Fonction publique. Donieft sollen och d'Aarbechtszäiten, d'Aarbechtsplaz, d'Congéen an d'Primmen eent zu eent iwwerholl ginn. Duerch de Wiessel vum Employé däerft sech näischt fir déi Betraffe verschlechteren.De Bachelor-Diplom vun de Reliounsenseignante misst och unerkannt ginn. Deemools scho wieren d'Reliounsenseignanten ignoréiert ginn, wéi d'Carrièrë beim Staat opgewäert goufen. Den LCGB nennt dat eng "Diskriminatioun" op Grond vun der Relioun.De Bistum hätt sech och net fir d'Enseignanten a fir d'Unerkennung agesat, obwuel en de Bachelor proposéiert huet.