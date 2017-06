Wéi gesäit d'Aarbecht vun der Police Technique aus? (21.06.2017) Eng RTL-Equipe huet hinnen een Dag laang iwwer d'Schëller gekuckt, wéi si an den alen RTL-Gebaier en méi aussergewéinlech Situatioun nogestallt hunn.

Mir hunn d’Police Technique bei engem vun hire méi spektakulären Traininge suivéiertWéi leeft hir Aarbecht an esou Situatiounen of? A wéi gi si am Alldag dermatter ëm? Mir hunn hinnen een Dag laang iwwert d’Schëller gekuckt.Mir sinn um Kierchbierg an den ale Gebaier vun RTL. Dem sougenannten KB1. Hei, wou nach vrun e puer Wochen d’Directioun vun RTL Group hir Büroen hat, steet elo alles eidel, prett fir ofgerappt ze ginn! Perfekt Konditioune fir d’Police Technique, déi vum Gebai profitéiere wëll, fir hire Leit eng vun de méi spezielle Formatiounen unzebidden.„Desaster Victim Identification“ … kuerz DVI … dat ass de Programm, deen ausgeléist gëtt, bei gréisser Katastrophen, mat villen Affer. Alldag ass dat hei zu Lëtzebuerg gottseidank net, ma nawell muss d’Police Technique op alles virbereet sinn, a spillt haut een Zeenario of. Eng fiktiv Persoun soll hei eragestierzt sinn, ronderëm sech geschoss hunn a sech duerno selwer an d’Luucht gesprengt hunn.D’Police Technique besteet momentan aus 14 Leit, déi stänneg, 24/24 a 7 Deeg op 7 asazbereet si fir op den Terrain.Eng weider Aufgab vun der Police Technique ass dann och d’Spuresécherung. Nieft der DVI-Übung gëtt och dat haut an den ale Gebaier vun RTL geüübt. Wéi hei zum Beispill, wou Blutspuren opfonnt goufen, déi et elo gëllt, z’interpretéieren a festzehalen.