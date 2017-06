© afp

D'Resultater vun der leschter PISA-Etude ware fir Lëtzebuerg bekanntlech net déi allerbescht. Eng vun de Reaktioune vum Educatiounsminister Claude Meisch war deemools déi, datt een d'Plus-value vum Test fir Lëtzebuerg a Fro gestallt huet, de spezifeschen demographesche Kontext vum Grand-Duché géing nämlech net consideréiert ginn. Den Educatiounsminister war sech deemols och net sécher, ob Lëtzebuerg iwwerhaapt nach géing matmaachen.



De PISA-Test 2018 schreiwen d'Lëtzebuerger Schüler awer zimlech sécher mol nach mat, dat huet den Educatiounsminister RTL confirméiert. D'Preparativen an d'Prozedure fir eng Participatioun géingen op alle Fall lafen, sou de Claude Meisch.





Dat ännert awer näischt un der kritescher Haltung, déi et vu Lëtzebuerger Säit aus vis-à-vis vu PISA gëtt. Den Test géing de Lëtzebuerger Particularitéite keng Rechnung droen. Beräicher wou Lëtzebuerg gutt dran ass, zum Beispill bei der Méisproochegkeet, gëtt keng Rechnung gedroen, sou de Claude Meisch. Et wier een dofir mat der OECD a Gespréicher fir PISA méi kompatibel ze maache mat de Besoinen zu Lëtzebuerg. Den Educatiounsminister ass optimistesch, datt deen een oder aneren Aspekt a Richtung Lëtzebuerg kéint gedréckt ginn. Den Ament kéinten awer nach keng Conclusiounen aus deene Gespréicher gezu ginn, sou de Claude Meisch.





De Minister hofft, datt dat fir 2021 kéint de Fall sinn, wann nees e weidere PISA-Test ass. Sollten et bis dohinner keng Ouverturë vis-à-vis vu Lëtzebuerg ginn, da kéint de Grand-Duché beim iwwernächste PISA-Test net méi derbäi sinn.

E Mëttwoch de Moien ass dëst Thema och an der zoustänneger Chamberkommissioun ugeschnidde ginn.De gréngen Deputéierte Claude Adam plädéiert fir e Verbleiwen.: Ech si perséinlech der Meenung, datt een déi Zuele vun der PISA-Etude ganz kritesch soll kucken, ech sinn awer och der Meenung mir sollen nach dobäi bleiwen. Et ass relativ schnell sech ausgeklinkt aus enger internationaler Etude, mä da ginn eng ganz Rei Donnéeë verluer. Ech si mir awer och bewosst, datt dat eng grouss Erausfuerderung ass, fir e Land wéi Lëtzebuerg, fir déi Erhiewungen ze maachen. Déi sinn all 3 Joer, mä d'Preparatiounen an d'Aarbechten duerno, beschäftegen ee permanent.