Duerch déi laang Dréchent wären d'Bëscher den Ament engem héije Risk fir Bëschfeier ausgesat. Dofir ass et den Appell un d'Automobilisten am Beschten op enger betonéierter Surface ze parken oder op enger Plaz, wou vill Steng leien, fir dass den Auspuff net mam Buedem a Kontakt kënnt an sou een Féier kéint ausléisen.Donieft soll een och d'Accès-Weeër an de Bësch fräi loossen, fir dass d'Pompjeeën am Fall vun engem Feier séier bäikommen. Wann een Damp iwwer dem Bësch gesäit, soll ee sech sou séier wéi méiglech beim 112 mellen.

Canicule : Risque accru d’incendies en forêt

Vu les températures exceptionnellement élevées et l’absence de précipitations, il existe actuellement un risque accru d’incendie en forêt. En effet, une longue période de sécheresse rend la forêt extrêmement inflammable. Ce risque persiste, même après de courtes périodes de pluie qui sont insuffisantes pour humidifier le sol en profondeur.

Il est donc primordial de faire preuve d’une vigilance accrue en forêt pendant cette période de sécheresse d’autant plus que la plupart des incendies sont provoqués par l’homme. La lutte contre l’incendie commence donc par la prudence : éviter de faire du feu (grillades par exemple), éviter de jeter des objets en ignition telles que des cigarettes, éviter de laisser des morceaux de verre qui parfois font loupe et déclarent le feu.

Stationnez votre voiture uniquement sur des surfaces non combustibles, bitumées ou empierrées, non herbeuses pour éviter les risques de mise à feu par contact du pot d'échappement ou du catalyseur et laissez les accès aux chemins forestiers libres pour permettre le passage des fourgons d’incendie. En tant que promeneurs, repérez les chemins empruntés afin de connaître votre position pour ressortir rapidement de la forêt en cas d’incendie. Mettez-vous à l’abri en vous éloignant le plus rapidement possible de la zone incendiée.

Informez les services de secours dès l'apparition de nuage de fumée en appelant le 112. Donnez des renseignements les plus précises possibles sur la localisation du foyer et faites une description des abords : personnes présentes, habitations à proximité, direction prise par le feu etc. Convenez d’un point de rencontre en lieu sûr afin de guider les unités de secours vers le lieu du sinistre. Restez au téléphone jusqu’à ce que l’opérateur du central des secours d’urgence (112) dispose de toutes les informations indispensables pour une aide rapide et efficace.