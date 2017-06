À l’occasion de la célébration publique de l’anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc, les membres de la famille grand-ducale et les membres du gouvernement assisteront les 22 et 23 juin 2017 aux festivités organisées à Esch-sur-Alzette, Bettembourg et Luxembourg-Ville.



22 juin 2017



Relève de la garde devant le palais grand-ducal



Les festivités de la fête nationale débuteront le 22 juin devant le palais grand-ducal avec la relève de la garde traditionnelle, à laquelle participera un détachement d’honneur de l’armée, sous le commandement du capitaine Mike Lamesch.



L’encadrement musical sera assuré par la Musique militaire, placée sous la direction du major Jean-Claude Braun, chef de la Musique militaire.



Le couple grand-ducal à Bettembourg



Le couple grand-ducal se rendra cette année à Bettembourg.



En fin d’après-midi, LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse y seront accueillies par le ministre de l’Intérieur, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch, et le député-maire de la commune de Bettembourg, Laurent Zeimet.



Après l’accueil officiel et la présentation des autorités communales, la remise des distinctions honorifiques par S.A.R. le Grand-Duc aura lieu.



Le couple grand-ducal et les invités se rendront ensuite à la galerie d’art Maggy Stein au château de Bettembourg pour une visite de l’exposition «Beetebuerg erliewen».



Après une visite de la Fête de l’amitié sur la place Nelson Mandela, le couple grand-ducal aura l’occasion de rencontrer la population et des associations.



Le couple grand-ducal héritier à Esch-sur-Alzette



LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière assisteront de leur côté aux festivités organisées à Esch-sur-Alzette, la deuxième ville du pays.



Le couple grand-ducal héritier sera accueilli place de la Résistance par le président de la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo, la ministre de la Santé, ministre de l’Égalité des chances, Lydia Mutsch, la bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette, Vera Spautz, ainsi que par le collège échevinal et le conseil communal.



L’accueil officiel sera suivi du dépôt d’une gerbe de fleurs au pied de la stèle du monument aux Morts. Ensuite, LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière traverseront, accompagnées du cortège officiel, la rue de l’Alzette pour se rendre à l’Hôtel de Ville, où elles s’installeront sur la tribune officielle pour suivre le défilé d’une quarantaine d’associations de la ville.



À l’issue d’une réception offerte par la bourgmestre Vera Spautz, le couple grand-ducal héritier saluera la population à partir du balcon de l’Hôtel de Ville avant d’assister à la fête populaire, l’Escher Volleksfest, où il allumera le traditionnel feu de camp des scouts luxembourgeois.



Message du Premier ministre



Le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, tiendra en début de soirée du 22 juin la traditionnelle allocution à l’occasion de la fête nationale.



Retraite aux flambeaux et feu d’artifice à Luxembourg



En soirée, le couple grand-ducal et le couple grand-ducal héritier assisteront aux festivités organisées par la Ville de Luxembourg.



Elles seront accueillies par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer, et la première échevine de la Ville de Luxembourg, Sam Tanson. Après la présentation du collège échevinal et du conseil communal, la famille grand-ducale suivra l’aubade de la Musique militaire et la traditionnelle retraite aux flambeaux à partir d’une tribune installée au croisement du boulevard Roosevelt et de la rue de la Congrégation.



Le cortège des associations qui animeront la retraite aux flambeaux sera composé de sapeurs-pompiers, de différentes associations et sociétés locales de la Ville de Luxembourg, de guides et scouts ainsi que de groupes de percussion, de musique, de chant et de folklore.



La retraite aux flambeaux sera suivie d’une aubade présentée par la Fanfare municipale Luxembourg-Bonnevoie et la Fanfare Prince Henri Bonnevoie, ainsi que de l’hymne national.



Le feu d’artifice tiré à partir du pont Adolphe dont l’accompagnement musical sera fait par la Musique militaire clôturera le programme officiel des festivités du 22 juin.



23 juin 2017



Cérémonie officielle à la Philharmonie Luxembourg



Le 23 juin, jour de la fête nationale, débutera par une cérémonie officielle à la Philharmonie Luxembourg. Elle réunira les membres de la famille grand-ducale, des membres du gouvernement, des députés ainsi que des représentants du collège échevinal de la Ville de Luxembourg, du Conseil d’État, de la magistrature et du corps diplomatique accrédité auprès du chef d’État luxembourgeois.



Le Wilhelmus sera exécuté par la Musique militaire à l’arrivée des membres de la famille grand-ducale à la Philharmonie Luxembourg. LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse et LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière, seront accueillies par le président de la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo, par le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, et par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer.



À l’occasion de la cérémonie officielle, S.A.R. le Grand-Duc, Mars Di Bartolomeo et Xavier Bettel prononceront un discours et procèderont ensuite à la remise des distinctions honorifiques à des personnalités du monde civil.



L’encadrement musical sera assuré par l’Orchestre philharmonique du Luxembourg, le chœur de chambre et les Pueri Cantores du Conservatoire de la Ville de Luxembourg.



Après la cérémonie officielle, le traditionnel tir d’honneur de 21 coups de canon aura lieu au Fetschenhaff.



Prise d’armes



La prise d’armes sur l’avenue de la Liberté sera placée sous le commandement du colonel Yves Kalmes, commandant de la cérémonie et du Centre militaire de Diekirch. Elle sera composée de détachements de l’armée et de la police grand-ducale ainsi que de détachements civils.



Après la mise en place des détachements, le chef d’état-major de l’armée, le général Romain Mancinelli, le directeur général de la police grand-ducale, Philippe Schrantz, et le Vice-Premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure, ministre de la Défense, Étienne Schneider, passeront successivement en revue les troupes.



À midi, le chef d’État et S.A.R. le Grand-Duc héritier passeront, à leur tour, en revue les troupes.



Après le triple «vive» exécuté par les troupes et l’interprétation de l’hymne national, la prise d’armes se terminera par le défilé des corps et associations suivants:

l’armée luxembourgeoise – avec une compagnie d’honneur, un détachement de drapeaux des anciens bataillons et des anciens combattants, un détachement motorisé ainsi que la Musique militaire;

la police grand-ducale;

la Musique de garnison;

l’Administration des douanes et accises;

les établissements pénitentiaires;

l’Administration des services de secours;

la Croix-Rouge;

l’Union Grand-Duc Adolphe.

Un survol à basse altitude d’un avion de transport de type Hercules c130, piloté par un Luxembourgeois, et d’un avion de surveillance de type Awacs e3a, volant sous pavillon luxembourgeois, clôtureront la prise d’armes.



Te Deum



Un Te Deum solennel sera célébré en la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg en présence des membres de la famille grand-ducale, des membres du gouvernement, des députés et des autorités nationales.



Il sera célébré par Monseigneur Jean-Claude Hollerich, archevêque de Luxembourg, Alain Nacache, grand rabbin de Luxembourg, Mustapha Turki, imam de l’association Le Juste Milieu à Luxembourg-Bonnevoie, et Karl Georg Marhoffer, pasteur titulaire de l’Église protestante réformée du Luxembourg.



Le Te Deum solennel sera chanté par la Maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg sous la direction de Marc Hostert. Paul Breisch sera aux grandes orgues. Un ensemble de trompettistes de la Musique militaire exécutera la sonnerie nationale.