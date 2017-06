Wéi vill bréngen esou Lions Clibb zesummen? Wie kritt Suen? (21.06.2017) De leschte Samschdeg um Kierchbierg: Den Daachverband vun de 26 Lëtzebuerger Lions Clibb feiert en halleft Joerhonnert Bestoen.

No der Seance académique fir de 50. Gebuertsdag vum Distrikt 113 fanne sech d’Membere vum Lions zu Lëtzebuerg fir eng Rezeptioun zesummen. Am Lions si Leit mat gläiche Wäerter. We serve - sou di grouss Devise- an dat verbënnt. Awer wann emol e Patt zesumme geholl gëtt, géif dat nimools op Käschte vun deenen anere geschéien.Dofir mussen sech di 940 Memberen och permanent au courant halen, wien iwwerhaapt Hëllef brauch. Wuel kommen 2/3 vun dëse Recetten vum Staat a vum Fonds social européen, awer 1/3 muss privat zesumme gedroe ginn : aus der Vente vu Produiten, déi an den Atelieren hiergestallt ginn, aus Loyeren, déi d’Autisten an hire Wunnengen bezuelen an Donen. An engem Gesamt-Package vu 6 Milliounen woren dat 2016 awer nëmmen eng 200.000 Euro. Et kéint also sinn, dat d’Asbl autisme dat nächst Joer vum Lions Club Fort Vauban e gewëssene Montant fir hir Aarbecht kritt. Awer dat entscheet sech eréischt 2018.D’Asbl Mamerhaff gehéiert zu de glécklechen, déi dëst Joer vum Lions Fort Vauban ënnerstëtzt goufen. Mat 5.000 Euro, déi si bestëmmt gutt brauche kënnen. D’Asbl, déi Elteren ënnerstëtzt, bitt hei nieft regelméissegen Treffpunkten zum Beispill och Therapien un, déi awer net jiddereen sech leeschte kann. Iwwer e Fonds de solidarité kann esou de Clienten gehollef ginn. Egal wéi kann di jonk Asbl, déi keng staatlech Ënnerstëtzung well, Donen ëmmer gutt gebrauchen.An de Lions District 113 huet et fäerdeg bruecht, sech der Zäit unzepassen. Zwar gëtt et just ee Club mat nëmme Fraen, awer ëmmer méi sinn der och mixte. A ginn och ëmmer méi jonk. Enner anerem duerch di zwee Leo Clibb fir Leit tëscht 18 an 30 Joer. Net zulescht dierften awer och mat deem neien Prix Lions Jeune, deen dëst Joer un dee 14 jährege Federico gaang ass, jonk Leit erugezu ginn, déi sech fir de gudden Zweck asetzen.