Nouveau conseil d’administration du Fonds du logement à partir du 1er juillet: nomination des membres par le gouvernement en conseil (21.06.2017) Communiqué par: ministère du Logement En date du 21 juin 2017, le gouvernement en conseil a approuvé la nomination portant sur les membres au sein du nouveau conseil d’administration du Fonds du logement, tel que prévu par loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé «Fonds du Logement». Comme stipulé dans l’article 4 (1), le mandat court à partir du 1er juillet 2017 pour une période de cinq ans. Sont nommés au sein du conseil d’administration: Claude Wagner, ingénieur en aménagement du territoire au ministère du Logement, représentant le membre du gouvernement ayant le Logement dans ses attributions;

Luc Schockmel, conseiller de gouvernement au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, représentant le membre du gouvernement ayant le Logement dans ses attributions;

Raymond Bausch, inspecteur des finances dirigeant, représentant le membre du gouvernement ayant les Finances dans ses attributions;

Nadine Welter, premier conseiller de gouvernement au ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, représentant le membre du gouvernement ayant les Classes moyennes dans ses attributions;

Louis Reuter, directeur adjoint de l’Administration des bâtiments publics, représentant le membre du gouvernement ayant les Travaux publics dans ses attributions;

Laurent Deville, premier conseiller de gouvernement au ministère de l’Intérieur, représentant le membre du gouvernement ayant l’Intérieur dans ses attributions;

Dominique Faber, conseiller au ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, représentant le membre du gouvernement ayant la Famille dans ses attributions;

Christel Chatelain, conseillère à la Chambre de commerce, représentant la Chambre de commerce;

Tom Wirion, directeur-général de la Chambre des métiers, représentant la Chambre des métiers;

Serge Hoffmann, vice-président du Syndicat intercommunal des villes et des communes luxembourgeoises, bourgmestre de la commune de Hobscheid, représentant le Syndicat intercommunal des villes et des communes luxembourgeoises;

Marcel Goerend, représentant le Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond;

Eugène Bausch, représentant l’OGBL;

Georges Dennewald, membre du comité exécutif de la Confédération générale de la fonction publique, représentant la Confédération générale de la fonction publique. À part les nouvelles attributions et missions, la nouvelle loi prévoit également que le nombre des membres du conseil d’administration passe de 12 à 13, le nouveau représentant étant celui du Syvicol. Il importe de souligner que 11 des 12 membres, nommés dans l’actuel comité directeur du Fonds seront reconduits dans le nouveau conseil d’administration pour ainsi garantir la continuité des efforts entrepris pour améliorer l’efficacité du Fonds du logement.



Pour des raisons de santé et familiales, Tania Fernandes, l'actuelle présidente du comité directeur, n'est malheureusement plus disponible pour accomplir la mission de présidente du nouveau conseil d'administration. Avec son engagement exemplaire au courant des deux dernières années au sein du Fonds du logement, Tania Fernandes a entrepris des efforts considérables pour réorganiser le Fonds du logement. Elle a su guider – dans des conditions très compliquées – l'établissement public afin de pouvoir permettre au Fonds du logement d'attaquer les défis futurs pour garantir l'accès au logement aux citoyens. Le ministre du Logement, Marc Hansen, tient à remercier Tania Fernandes pour le travail accompli au cours de cette transition complexe. Claude Wagner, qui est depuis 15 ans employé de l'État, est ingénieur en aménagement du territoire de formation et travaille depuis 6 ans pour le ministère du Logement. Grâce à son expérience, il a tous les prérequis pour accomplir la fonction du président du conseil. La nouvelle loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l'établissement public nommé «Fonds du logement» prévoit également un commissaire du gouvernement. Cette mission sera confiée à partir du 1er juillet 2017 à Andrée Gindt, juriste au ministère du Logement. Le nouveau conseil d'administration continuera dès le premier juillet de développer les activités du Fonds du logement. L'une des premières tâches sera celle de nommer le nouveau directeur ainsi que les directeurs-adjoints – postes nouvellement crées par la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l'établissement public nommé «Fonds du logement». Le ministre du Logement est convaincu que le nouveau conseil d'administration réussira à remplir les missions lui confiées par la loi avec engagement et motivation. Celui-ci se réunira dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur de la loi afférente afin de préparer la mise en place des nouveaux postes de directeurs au sein dudit établissement public. Pour des raisons administratives, le gouvernement en conseil a également approuvé sur proposition du ministre du Logement de nommer Claude Wagner au sein de l'actuel comité directeur et de confier à ce dernier la fonction du président du comité directeur jusqu'au 1er juillet avant que le nouveau conseil d'administration ne prenne ses fonctions. Les membres du conseil d'administration sont nommés par le Grand-Duc. La durée de leur mandat est de cinq ans.