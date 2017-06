X

„Mir wëlle bleiwe wat mir sinn, nämlech oppen, kompetent an zouverlässeg“ dëst waren d'Wierder vun der Staatssekretärin Francine Closener e Mëttwoch de Moien op der Parad zu Dikrech, déi de militäreschen Optakt fir d'Festivitéiten op Nationalfeierdag markéiert. An enger Welt, déi sech permanent verännert, mécht och d'Arméi eng Rei Wiessele mat, nëmmen esou kann Defense an Arméi deem gewuess sinn, wat an deenen nächste Joren op eis zoukënnt, sou d'offiziell Duerstellung.





Militärparad op Nationalfeierdag / Reportage Carmen Michels



Militärparad zu Dikrech (21.06.2017) Onkommentéiert Bildmaterial

Lëtzebuerg wier sech mat sengen NATO-Alliéierten eens, fir méi Efforten an der kollektiver Defense ze maachen. Vun den zousätzleche Moyenen, déi hei zur Verfügung gestallt ginn, erwaart ee sech am Géigenzuch an éischter Linn natierlech Fridden, awer och dass eist Land, eis Wirtschaft an eis ganz Gesellschaft vun dësen Investissementer profitéieren. D'Francine Closener, zoustänneg d'Staatssekretärin am Verdeedegungsministère, huet dowéinst och ënnerstrach, wéi wichteg et wier, dass d'Regierung déi sougenannte Ligne directrice am Beräich vun der Defense ausgeschafft huet. Et wier déi éischte Kéier, dass hei am Land sou en detailléiert Dokument iwwer d'Verdeedegungspolitik ausgeschafft gouf an domat géif een dem entspriechende Budget gerecht ginn.Nieft der sozialer Roll vun der Arméi, déi weiderhin ieweschst Prioritéit bleift, gëtt d'Arméi méi technologesch a modern, esou d'Francine Closener. D'Material gëtt moderniséiert, d'Composante aérienne gëtt verstäerkt an et gëtt e Projet an der médecine militaire gemaach vun deem all Mënsch zu Lëtzebuerg profitéiert.De Kommandant vum Härebierg, Yves Kalmes, huet iwwerdeems annoncéiert, dass d'Friddensmissioun am Kosovo no 17 Joer am Oktober op en Enn geet. Och hei ass de Grond, dass d'Arméi sech an Zukunft nees méi op déi kollektiv Defense wéilt konzentréieren.

D'Militärparad an der Stad ass dann traditionell op Nationalfeierdag an gëtt vun 12 Auer un op RTL Télé Lëtzebuerg an op RTL.lu diffuséiert.