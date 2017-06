Observatoire Schoulqualitéit/Reportage Pit Everling



Dësen neien onofhängegen Acteur soll d'Qualitéit an der Educatioun an d'Ëmsetzung vun der Schoulpolitik evaluéieren. Et geet net drëms, den Enseignanten op d'Fanger ze kucken, mä d'Organisatioun an de Funktionnement vun de Schoule soll analyséiert ginn, also och d'Aarbecht vum Ministère. An der zoustänneger Chamberkommissioune goung et ëm de Fäinschlëff.All Joers soll den Observatoire en thematesche Rapport an all 3 Joer dann e generellen nationale Rapport maachen. A verschiddenen Avise gëtt kritiséiert, datt et do kéint en double emploi ginn. Aner Acteuren hätten nämlech ähnlech Tâchen.Aus der politescher Oppositioun héiert een ähnlech Téin. D'CSV-Deputéiert Martine Hansen sot, datt ee scho genuch Strukturen hätt.D'CSV verlaangt och zum Beispill Präzisiounen zu den 8 Observateuren, déi solle rekrutéiert ginn. Et wiere néierens kloer Kritäre festgehale ginn, wat fir ee Bagage si sollte matbréngen.D'Angscht, datt just Fonctionnairen am Observatoire géinge sëtzen a keng Experte vu baussen, déi huet den Educatiounsminister Claude Meisch de Kritiker definitiv geholl. Et misst een eng Virkenntnis matbréngen. E Gros vun den Observateuren missten Experten vun engem Bildungssystem sinn.Déi aner Instrumenter wéi de Coordinatiouns-Service SCRIPT oder de Centre LUCET vun der Uni maachen net déi selwecht Tâchen ewéi den Observatoire, betount de Minister, si solle mat agebonne ginn.Elo misst nach lénks a riets e bëssen um Text nogebessert ginn, seet de Minister. De Claude Meisch hofft, datt an de Kommissiounen nach virum Summer kann ofgeschloss ginn, sou datt de Projet nom Summer an d'Plenière kéint kommen an datt den Observatoire 2018 kéint ufänke mat schaffen.