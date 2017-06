18 Joer Prisong goufe e Mann gefrot, deem reprochéiert gouf, am August seng nach-Fra an engem Stater Squad zerschloen, agespaart, vergewaltegt ze hunn

Fir d’Vertriederin vum Parquet wäre v.a. d’Virwërf vu Sequestratioun a Viol zréckzebehalen. De Mann wär responsabel fir déi grave an extrem brutal Faiten, déi iwwer 24 Stonne gedauert hätten.

D’Versioun vum Affer, déi ëmmer déiselwecht war, wär ze gleewen, hat d’Vertriederin vum Parquet um Ufank vun hirem Réquisitoire gemengt. Wéinst 50 € an Zigrette vun der Fra hätten déi zwee Sträit kritt, a vun do u wär d’Situatioun dégénéréiert. De Mann hätt d’Fra iwwer Stonne geschloen an agespaart; dono hätt hien hir gesot, si soll sech ausdoen, wat si gemaach hätt a wourop et zum Viol komm wär. Doropshin hätt hie si nach gewiergt. D’Fra wär eréischt den aneren Dag fortkomm, nodeems si sot, net bei d’Police ze goen.

De Beschëllegten hat do virdrun zouginn, d’Fra am Sträit geschloen ze hunn, ë.a. mat engem Briet; si hätt awer zu all Moment kënne goen. Séng nach-Fra hätt hie virun de Riichtere wéi e Monster beschriwwen, ma hie géif ni dat maachen, wat him virgehäit géif ginn. Op d’Fro vun der Presidentin vum Geriicht, ob hie si vergewaltegt hätt, sot hien Neen; hien hätt si wuel geschloen, wat net a sénge Gewunnechte wär, mä hie géif si net sou schloen an dann nach vergewaltegen. Hie sollt an de Prisong fir Saachen, déi hien net gemaach hätt; sécher hätt hien e Feeler gemaach, deen awer zouginn, an hien hätt alles verluer.

Och fir säin Affekot krit de Mann Saache virgehäit, déi hien net all zougëtt; et wär kloer, dass eppes geschitt wär, ma de Mandant géif contestéieren, dass et sou geschitt wär, wéi de Parquet et soe géif. De Me Knaff huet ë.a. erkläert, d’Fra wär net agespaart gewiescht, an och d’Vergewaltegung wär contestéiert. Et wär keen einfachen Dossier, dës Affär am Kontext vun Alkohol an Drogen, ma säi Client sollt keng Strof kréien, duerch déi hie laang ewechgespaart wär. Den Affekot hat um Enn nach vun enger iwwerméisseger Fuerderung no Schuedenersatz vu Säite vun der Affekotin vum Affer geschwat.

Déi, d’Me Wieclawski, hat am Ganzen 83.000 € Schuedenersatz fir d’Affer gefrot. D’Gewalt vum Mann wär mat der Zäit ëmmer méi schlëmm ginn, an et géif genuch aussoen, dass et fir hie kee Viol am Bestiednis géif ginn.

D’Uerteel gëtt de 14. Juli gesprach.