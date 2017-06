Cours intégrés portugais/E. Zeniti



An där Logik sollten duerfir zu Esch d’portugisesch “Cours intégrés” ofgeschaf ginn. Vum Ofschafe goung dunn awer d’Decisioun an Direktioun “Reorganiséieren vun dëse Coursen” – esou wollten et déi Responsabel vun der Escher Schoulkommissioun.

Zanter 1983 ginn d ‘”Cours intégrés” ënner aneren mat der Hëllef vun der portugisescher Ambassade organiséiert. Lescht Joer haten dës Coursen jo eng Polemik ausgeléist, nodeem d’Schüler zum gréissten Deel net méi an d’portugisesch Schoulstonnen koumen.

Ma elo sollen déi an enger neier Form organiséiert an ofgehalen ginn. D ‘”Cours intégrés” sinn net ofgeschaf, mee aus deenen ginn elo “Cours complémentaires”. Den Escher Schoulschäffen Jean Tonnar fënnt, datt et déi Optioun natierlech soll ginn, ma et kéint net sinn, datt d'Kanner aus engem reguläre Cours erausgeholl ginn, fir esou ee Cours op Portugisesch ze suivéieren.



An esou schafft den Service Scolaire vun der Escher Gemeng an enker Collaboratioun mam Educatiouns-Ministère an mat der portugisescher Ambassad zesummen. Et gëtt gehofft, datt och weiderhin vill Kanner an déi Coursen ginn. Mee Esch ass och net déi éischt an eenzeg Gemeng, déi dës Coursen ofgeschaf huet, sou de Jean Tonnar. Dat wier net vum Himmel gefall.

No enger éischter Eltereversammlung ass en Mëttwoch den 28. Juni eng zweet Reunioun an der Escher Gemeng virgesinn. Hei ginn et weider praktesch Detailer iwwert den Oflaf vun de portugisesche Coursen, déi also net sollen der Vergaangenheet ugehéieren, mä au contraire reforméiert ginn.