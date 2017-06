© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

© Mobile Reporter © Mobile Reporter © Mobile Reporter « ZréckWeider »

Den Accident huet séier zu uerdentleche Problemer am Verkéier gefouert.Aktuell (Stand 7.45 Auer) staut et eng 15 Kilometer bis op d'Grenz zréck. Problemer ginn et och op de Stroosse ronderëm.Et ass dann och de Rappell eng permanent Rettungsgaass an der Mëtt vun der Strooss fräizeloossen, fir dass d’Rettungsgefierer séier un hiert Ziel kënne kommen.Och op der Tréierer Autobunn a Richtung Stad hat et gerabbelt. Kuerz hannert der Opfaart Fluessweller haten 3 Autoe sech ze pake kritt.