D'Problemer vum Commerce hunn en Donneschden de Moien an der Wirtschaftskommissioun vun der Chamber dominéiert. Et gi vill Ursaachen, do si sech all d'Parteien eens. An de Geschäftsmann ka mat verschiddene Mesurë gehollef kréien – wann en da wëll.

Am Hierscht kënnt elo eng digital Maartplaz speziell fir kleng Betriber, déi bis ewell nach net online verkafen. 15 Gemenge maache mat, de Betrib kascht et 500 Euro d'Joer. Et brauch een nämlech den Internet fir - als Geschäft - zousätzlech Suen ze verdéngen.

En anere wichtege Punkt, wou muss ugesat ginn, ass e bessere Service, d'Sproochen an den Accueil vum Client muss gefleegt ginn.

De Wirtschaftsministère lancéiert eng nei Initiativ, wou en den Diagnostik vun de Betriber bezilt, sot en Donneschden de Moien an der Kommissioun d'Staatssekretärin Francine Closener. De Betrib ka sech während enger Woch gratis vun engem externe Beroder op Häerz an Nieren iwwerpréiwe loossen. An enger weiderer Phas kritt hien da Recommandatiounen zerwéiert. Ginn dës dann ëmgesat, iwwerhëlt de Wirtschaftsministère d'Halschent vun de Fraisen.





Francine Closener: Berodung fir Betriber



Et fänkt elo u mat enger Rei Betriber. Eng Pilotphase gëtt gemaach an da kënnt de Voucher-System fir all Betrib.

Bei den Ouvertureszäite muss sech och eppes änneren, sot nach d'Francine Closener. Um Verwaltungsgeriicht ass den Ament eng Affär, wou e Bäcker geklot huet, well eng Tankstell däerf ronderëm d'Auer Brout verkafen, hien awer net.

Mir waarden d'Uerteel of, mä et wär elo scho kloer, datt et esou net ka weider goen, sou d'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère.