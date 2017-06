Pour sa première édition, le projet participatif «Guide for one day» compte près de 40 guides volontaires qui ont répondu à l’appel dans le cadre du Nation Branding. Lancée par le gouvernement, l’initiative «Guide for one day» invite toutes les personnes intéressées à devenir guide pendant une journée pour faire découvrir à ses concitoyens des lieux insolites, des paysages moins connus, la pratique d’un sport, des activités de loisirs ou de détente, ou bien des curiosités et attractions culturelles. Si les inscriptions pour les guides sont désormais clôturées, il reste des places disponibles pour s’inscrire sur le site http://guideforoneday.lu/ en tant que participants à une de ces visites ou un de ces événements qui auront lieu entre le 23 juin et le 9 juillet 2017 et qui se situent dans le cadre des manifestations organisées pour la fête nationale.