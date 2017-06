Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© afp

Wéinst der laanger Dréchent wëllt een zu Dikrech kee Risiko vun engem Incident agoen an dofir huet een aus Sécherheetsgrënn decidéiert d'Freedefeier en Donneschdeg den Owend ofzesoen.



PDF: Pressecommuniqué vun der Gemeng Dikrech



Fête Nationale 2017 : annulation du feu d’artifice

Comme la Ville de Diekirch est actuellement confrontée à une longue période de sécheresse et qu’il existe un risque accru d’incendie, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Diekirch a décidé pour des raisons de sécurité d’annuler le feu d’artifice prévu pour aujourd’hui à 23.30 heures.



Diekirch, le 22 juin 2017



Le Collège des Bourgmestre et Echevins,

Claude Haagen, bourgmestre

Claude Thill, échevin

René Kanivé, échevin