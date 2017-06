© RTL Radio Lëtzebuerg / Eric Zeniti

Campagne "Vision Zero" / Reportage Eric Ziniti



D'Campagne "Vision Zero", mat där Accidenter op der Schaff solle verhënnert ginn.

En Donneschdeg de Moien war eng Sensibiliséierungsaktioun um Chantier vum Europäeschen Geriichtshaff.

Déi nei Strategie vun der Campagne "Vision Zero" versicht bis 2022 den Taux vun den Aarbechtsaccidenter ëm 20 Prozent erofzesetzen. An dat mat véier Prinzipien: 1. Ee Liewen ass net fir ze verhandelen, 2. Mënsche maache Feeler, 3. Mënschen hunn eng Limite vun Toleranz, 4. A jiddereen huet ee Recht op eng gesond a sécher Aarbechtsplaz.

Dem Romain Schneider, Minister vun der Sécurité sociale no, goufen an der Charta eng ganz Rei vu Punkte festgehalen, déi elo ëmgesat ginn. Dat geet vu Formatiounen iwwert d'Sensibilisatioun, Cahier des Charges an och dass d'Leit ëmmer nees drop higewise ginn.

An esou sollen och jidderengem Formatiounen ugebuede ginn. Dat geet vum normale Maurer iwwer Aarbechtsplazen, déi konkret mat der Sécherheet op der Schaff ze dinn hunn. Mee och bis un d 'Spëtzt vun der Entreprise. De Bruno Renders Direkter vum IFSB, beschreift ewéi dës Formatiounen ausgesinn. Hei sti virun allem d'Risiken am Virdergrond, dat heescht d'Preventioun an d'Eliminatioun vun dëse Risken. D'Visioun ass, dass et an Zukunft keng Aarbechtsaccidenter méi soll ginn.

Et sollen also regelméisseg sou Campagnë gemaach ginn, fir ze ënnersträichen, datt Sécherheet virgeet. Well Accidenter op der Aarbecht kaschte net nëmme Geld, mee och vill Leed.



Am selwechten Sënn gouf dann och gewarnt op wat ee bei dëser Hetzt opzepassen huet. D'Aarbechter solle genuch drénken an och de Schutz virun der Sonn ass immens wichteg, sou de Georges Wagner vun der Association d'Assurance Accident.

Dës Campagne huet op de Chantieren ugefangen, well an der lescht vill Accidenter do geschitt sinn, mee et wäert net dobäi bleiwen. Elo kann een op jiddefalls sécher sinn, datt op d'mannst bis Juni d'nächst Joer um Chantier vum Geriichtshaff, d'Sécherheet ganz grouss geschriwwe gëtt.