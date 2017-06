© afp

Duerch d'Komplexitéit vun dësen Agrëff muss virun enger Operatioun mat Ultraschallbiller genee gekuckt ginn a wéi engem Beräich vum Gehir operéiert gëtt. Den Stéphane Bordas, Professer fir Numeresch Mechanik op der Universitéit Lëtzebuerg, huet elo a Kollaboratioun mat der Universitéit zu Stroossbuerg eng nei innovativ Methode fir dës OP'en entwéckelt.

D'Zil vun dëser neier Methode ass et de Chirurgen ze hëllefen d'Instrumenter, déi si während den Operatiounen um Gehir benotzen, méi präzis anzesetzen. Bis elo ass déi nei Methode an der Praxis nach net agesat ginn et ass e Prototype fir de Moment. Si erlaabt et d'Afügen vun enger Canule an d'Gehir ze simuléieren, fir dass d'Chirurgen dëse Oflaf kënnen trainéieren, esou de Stéphane Bordas.

Ähnlech ewéi op engem Fluchsimulator, wou dann hei geléiert gëtt, wéi e Medeziner d'Instrumenter manipuléieren soll fir déi gewollten Zone am Gehir ze erreechen.

Wat mécht déi Methode dann elo méi interessant par rapport zur konventionellen Aart a Weis? Fir de Stéphane Bordas ass et de Faite, dass d'Chirurge gewuer ginn ob bei hirem Agrëff eppes schif gelaf ass oder net. Donieft kréien si och Erklärungen zu de Feeler.

D'Approche ass am Moment nach ganz mathematesch, mä an enger nächster Etapp geet et dorëms fir mat Simulatioune Feeler ze evitéieren.

Also de richtege Feedback ze kréien. An esou seet den Stéphane Bordas och, datt Zukunft vun der Chirurgie een numereschen Assistent kritt. Robotere kéinten an Zukunft d'Medeziner bei Operatiounen ënnerstëtzen.

An esou gëtt d'Aarbecht vum Chirurg méi einfach , mee och d'Liewe vum Patient ass manner Risikoen ausgesat. Souguer vu virtueller Realitéit gëtt geschwat, fir während enger OP an de Kierper vum Patient eran ze gesinn.