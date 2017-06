© Roland Miny - pressphoto.rtl.lu

De Schlasspark war strubbelvoll, an d'Leit hu gespaant op déi groussherzoglech Koppel gewaart. Passend zur Eisebunnsstad Beetebuerg huet d'Harmonie Municipale der groussherzoglecher Koppel de Feierwon gespillt.



Nieft enger ganzer Rei Veräiner wéi de Scouten an Pompjeeën haten awer och e ganze Koup Leit sech beim Schlass versammelt fir de Grand-Duc Henri an Maria Teresa häerzlechst ze empfänken. Och den Député-maire Laurent Zeimet war houfreg doriwwer, den héijen Besuch dëst Joer um Virowend vun Nationalfeierdag an senger Gemeng ze begréissen.

Um Programm zu Beetebuerg stoungen ënner anerem eng Visite vun enger Ausstellung mam Numm „Beetebuerg erliewen“ am Schlass, wou d'Groussherzoglech Koppel sech dann och an d'gëllent Buch agedroen huet. Duerno goung et duerch de Schlasspark Richtung Sportshal wou si een Tour iwwer d'Fête de l'amitié gemaach huet. Um Wee hunn de Grand-Duc an d'Grande-Duchesse sech dunn och Zäit geholl, fir bësse mat de Leit, déi laanscht d'Stroossen stoungen, ze schwätzen. Vill vun hinne waren och extra op Beetebuerg komm.





No enger ganzer Rei Spektakelen ënner anerem vun de Schoulkanner an dem Turnveräin huet sech de Besuch aus der Stad dann awer och schonn erëm op de Wee an d’Stad gemaach, fir hei mat der ganzer groussherzoglecher Famill beim Fakelzuch an dem Freedefeier dobäi ze sinn.