Um Virowend vun Nationalfeierdag zu Jonglënster. © Lara Marteling

© Lara Marteling

Um Kultur- a Konschtfestival KUKI zu Kielen.

Wier den Hannergrond net esou eescht, da kéint ee vu "Lego fir Erwuessener" schwätzen ... ma hei geet et definitiv net ëm Spillgezei fir d'Bierger, et geet ëm d'Sécherheet vun de Bierger.Well an de leschte Méint an Europa op enger Partie Plazen Attentater gemaach goufen, andeems d'Terroristen einfach mat engem Camion (Nice, Berlin), enger Camionnette oder engem Auto (London) a Passante gerannt sinn, hunn d'Autoritéiten op dës nei Gefor reagéiert.Gefierer sollen den Accès zu Evenementer esou schwéier méi méiglech gemaach kréien, gläichzäiteg sollen awer Rettungsdéngschter passéiere kënnen ...Et kann ee gefëllte Container opstellen, wann een eng Strooss späre wëll, wéi dat ewell an der Stad an der Ënneschtgaass bei Manifestatiounen de Fall war, oder et stellt ee Bëtongsbléck op - un déi een dann och nach Buden ustrécke kann, fir datt näischt fortflitt, wann e Wandstouss kënnt ...Virun e puer Wochen waren esou Bléck ënnert anerem och schonn um KUKI-Festival zu Kielen zum Asaz komm, fir do eng Strooss ze spären.D'Sécherheet geet ebe vir, wat een dëst Joer dann och nach doru gesinn huet, datt verschidde Gemenge kuerzerhand op e Freedefeier verzicht hunn - wéinst der Dréchent, also fir net nach ongewollt e Feier ze leeën ...