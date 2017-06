De spezielle Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg fir Nationalfeierdag ass am Livestream och op RTL.lu an op der RTL-App ze kucken.

LIVESTREAM vum 1. RTL

Natierlech ass och Radio Lëtzebuerg den Dag iwwer live derbäi.

Programm fir Nationalfeierdag (Télé)



09:15 RTL Spezial: Offiziell Zeremonie aus der Philharmonie

Déi offiziell Zeremonie aus der Philharmonie, kommentéiert vum Mariette Zenners a Pierre Dillenburg



D'offiziell Zeremonie gëtt och an d'Gebäerdesprooch iwwersat - déi Versioun ass am Internet an iwwert d'App ze gesinn.



Cérémonie officielle en direct de la Philharmonie -> commentaires M. Zenners et Pierre Dillenburg



La cérémonie officielle est traduite en langage des signes et en langue française



11:00 Rediffusioun vun der offizieller Zeremonie



11:45 RTL Spezial: Militärparad

D'Militärparad live aus der Stad, kommentéiert vum Roy Grotz



13:00 RTL Spezial Nationalfeierdag: "Jang de Blannen: Liewen a Mythos"



Durée: 60 Minutten

Realisatioun & Script: Dan Schank

Kamera: Dan Schank, Francis Verquin, Germain Weniger

Montage: Dan Schank, Morris Kemp

Spriecherin: Carine Woltz



Méi wéi 70 Joer sinn et hir dass d'Iwwerreschter vum Jang de Blannen op Lëtzebuerg zeréck koumen.



De 25. August 1946, 600 Joer no sengem Doud gouf de Lëtzebuerger Nationalheld a sengem Buedem begruewen, eng Zeremonie déi dat Lëtzebuerger Vollek deemools mat vill Houfert gefeiert hat. Den Dokumentarfilm vum Wort erzielt d'Liewe vum Grof vu Lëtzebuerg, deen och Kinnik vu Béimen an een treien a couragéierte Ritter war.



14:00 RTL Spezial: Offiziell Zeremonie a Militärparad (Rediff)

Rediffusioun vun der offizieller Zeremonie an der Philharmonie a vun der Militärparad



16:20 RTL Spezial: Te Deum

Live Iwwerdroung vum Te Deum aus der Kathedral, kommentéiert vu Christiane Kremer a Georges Hellinghausen



17:30 RTL Spezial Nationalfeierdag: Fête de la Musique

with China Moses, Gast Waltzing & OPL



Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Gast Waltzing conductor

China Moses vocals

Luigi Grasso saxophone

Michael Gorman piano

Rom Heck bass

Rom Heck double bass

Marijus Aleksa drums



18:50 "5 minutes"



19:00 RTL Mag Spezial: Best-of Nationalfeierdag

Déi beschte Momenter vum Nationalfeierdag mat der offizieller Zeremonie an der Militärparad.



19:25 Météoflash

19:30 De Journal

19:48 Météo



19:50 RTL Mag Spezial: Best-of Nationalfeierdag (Resumé)

Déi beschte Momenter vum Nationalfeierdag mat der offizieller Zeremonie an der Militärparad.



20:00 bis 6:00 Rediffusioune vu Magazin a Journal