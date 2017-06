Um Dikrecher Geriicht sinn en Donneschdeg Prisongsstrofe vu 6 Méint mat Sursis probatoire bis 30 Méint fest fir 3 Männer gesprach ginn; dobäi komme Geldstrofe vu 750 bis 1.250 €, a si mussen zwou Partie-civille ronn 4.500 € Schuedenersatz bezuelen.

Deenen 3 waren eng ganz Rëtsch Strofdote virgehäit ginn: V.a. solle si am Juni 2013 e Mannerjärege vun du 16 Joer zu sexuellen Handlunge gezwongen, dem Affer do virdrun Zigrettestëmp um Kierper ausgedréckt an et mat engem Briquet verbrannt, geschloen a mat engem Messer verwonnt hunn.



Donieft solle si enger Famill tëscht Dezember 2014 a Mee 2015 Klengdéiere geklaut, am Mee 2012 e Mann geschloen a beklaut hunn, iwwerdeems bei engem vun deenen 3 am Juni 2013 nach e geklautene Laptop fonnt gi war.