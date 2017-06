X

Nationalfeierdag 2017: Militärparad an der Neier Avenue (23.06.2017) De ganzen Defilé, kommentéiert vum Roy Grotz.

D'Arméi um Rousegäertchen: Rep. Carmen Michels



E Freideg ëm 12 Auer war d'Militärparad. Ee vun den Héichpunkten dierft den Awacs-Fliger gewiescht sinn, deen iwwert d'Stad geflunn ass.Duerno gouf et nach en "Militärfest" um Rousegäertchen. Wéinst dem 50. Anniversaire vum Fräiwëllegen-Déngscht an dem 175. Anniversaire vun der Militärmusek hat d'Arméi sech eppes Spezielles afale gelooss.No der Prise d'armes gouf dem Public um Rousegäertchen eppes z'iessen an ze drénken offréiert, ausserdeem ware modern an historesch Gefierer ze gesinn.

Nationalfeierdag 2017: Militärparad - Resumé (23.06.2017) Dat Wichtegst aus der Neier Avenue a ronn 11 Minutten.

"D'Arméi fir unzepaken" - dat war de Motto um Rousegäertchen.Nieft engem Informatiounsstand iwwer déi verschidde Carrièrë bei der Arméi gouf et eng Ausstellung vu Gefierer. Ze gesi waren esou wuel historesch Ween, wéi zum Beispill een 101. Rover, awer och modern Gefierer.Vill Leit hu profitéiert a sech d'Ween, déi ee soss just um Fernseh gesäit, vu bannen ugekuckt. Fir de Christophe Schaber vun der Arméi war d'Feier um Rousegäertche jiddefalls ee Succès.Vun no a wäit ware Lëtzebuerger an Net-Lëtzebuerger bei de Festivitéiten op der Place des Martyrs derbäi. Sou verschidden d'Nationalitéiten an d'Altere vun de Leit, esou verschidden ass och d'Bedeitung vun Nationalfeierdag fir all Eenzelen ...