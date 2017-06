4 Führerschäiner huet d'Police an der Nuecht op e Samschdeg missen anzéien ... ëmmer war ze vill Alkohol am Spill.

Zu Esch waren um 17 Auer z.B. zwee um Moto ouni Helm an der Rue des Remparts ënnerwee, een dovunner hat ze vill gedronk.

Zu Éilereng an der Rue de Mondercange war géint 22.50 Auer e Chauffer am Zickzack ënnerwee.



Zu Esch an der Rue Belval assgéint 23.10 Auer och en Automobilist wéinst sengem Fuerstil opgefall.



An zu Jonglënster an der Rue Rahm war e Chauffer hannert dem Steier am gaangen, ze schlofen. Wéi d'Beamten e géint 1.20 Auer wakereg maache wollten, ass e mat sengem Auto fortgerannt. D'Police krut en awer séier ageholl. Den Alkoholtest war positiv.