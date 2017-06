X

De Programm vum Dag ass gutt gefëllt. Ugefaangen huet den Dag vun der Police e Samschdeg de Moien um 10 Auer an e geet nach bis e Samschdeg den Owend 18 Auer.De ganzen Dag iwwer kréien d'Leit mat Demonstratiounen an och duerch Ausstellungen en Abléck an den Alldag vun der Police.Zu Walfer sinn um Samschdeg Gefierer vun der Police vu Lëtzebuerg an awer och aus dem Ausland, d'Cavallerie vun de Forces de l'ordre aus der Belsch, d'Hondsstaffelen aus Däitschland, Frankräich a Lëtzebuerger vertrueden.De Programm vum Dag:

10h00: ouverture des stands

10h15: arrivée des voitures en cortège

10h45: démonstration du Self Defense Club

11h15: démonstration des maîtres-chiens

12h15: atterrissage des hélicoptères

13h00: démonstration Tai Jitsu Ryu

14h00: démonstration de l'arroseuse

14h30: démonstration du Self Defense Club

15h30: démonstration des maîtres-chiens

16h00: démonstration Tai Jitsu Ryu

16h30: démonstration de l'arroseuse

18h00: décollage des hélicoptères