D'Oktoberfest zu Alzeng fält 2017 aus (24.06.2017) Dat eelst a gréissten Oktoberfest hei am Land, nämlech dat vun Alzeng, fält 2017 an d'Waasser.

Dat eelst a gréissten Oktoberfest hei am Land, nämlech dat vun Alzeng, fält dëst Joer an d'Waasser. De finanziellen Opwand, de Manktem u Benevolen an och d'Steiere wieren e puer Grënn fir den Ausfall vun der Editioun 2017, erklärt de Jean THEIS, President vun der asbl Päerdsfrënn Uelzechtdall Hesper, déi d'Fest zanter 2001 organiséiert hunn.

Extrait Jean Theis



Et géif een dat Ganzt elo mol 1 Joer roue loossen, fir 2018 vläit awer nees en Oktoberfest z’organiséiere. Vläit da manner grouss respektiv ënner enger anerer Form.



An de leschte Joren haten d'Leit um Oktoberfest zu Alzeng ëmmer hire Spaass. Hei nach emol d'Andréck vun der Editioun 2016:



"O'Zapft Is Party" e Freideg den Owend (Editioun 2016)



De Wiesn-Cortège duerch d'Alzenger Stroossen (Editioun 2016)