© Domingos Oliveira/RTL

Ee Mann, deen duerchernee war, souz do um Daach vun engem Haus. D'Pompjeeën an d'Police waren op der Plaz.Den Asaz huet am ganze 4 Stonne gedauert. Wéi d'Police matdeelt, ass de Mann um 1 Auer an der Nuecht op e Méindeg vum Daach erofgeklommen. Hie koum fir eng Kontroll an d'Spidol.Hie soll eisen Informatiounen no domadder gedreet hunn, sech selwer an och d'Haus a Brand ze stiechen.