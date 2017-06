D'Meteo mécht de Bauere Kappzerbrieches - hei eng Foto vum 11. Juni aus der Dikrecher Géigend ... also nach virun der richteger Hëtzt. © lm

Wéi d'Bauerenallianz e Méindeg de Moien an engem Communiqué matdeelt, wier schonn zanter Méint eng Katastroph virauszegesi gewiescht, well et während de Wanterméint net genuch gereent huet. Eng detailléiert Analys hätt erginn, dass bal all Mount, zanter Juli 2016, een Defizit u Reen Opweises gehat hätt. Besonnesch den August an den Dezember zejoert souwéi den Abrëll 2017 hätte mat engem Defizit vu 70% ervirgestach.Der Bauerenallianz no sinn tëscht deenen eenzelen Regiounen Abousse beimfir ze fiddere vu bis zu 50% ze notéieren. A verschiddene Géigende wier souguer een Totalausfall ze verzeechnen. D'Véi géif op ausgedréchente Wise stoen an d'Bauere misste bäifidderen.D'Bauere fäerten, dass wann et net geschwënn anstänneg reent, och deverdréchent. Dat hätt natierlech och Konsequenze fir d'Fudder am Wanter, wat dee Moment méi deier gëtt, well d'Bauere mussen zousätzlech Fudder kafen. Oder d'Véibestänn misste reduzéiert ginn.Och beimass d'Situatioun déi selwecht.D'Bauerenallianz huet dowéinst scho bei den zoustännegen Autoritéite intervenéiert, dass d'Terrainen, déi fir Biodiversitéit genotzt ginn, fräi gestallt ginn, fir d'Déieren ze fidderen, sou wéi dat och schonn an aneren EU-Länner de Fall ass.Wirtschaftlech gesi wieren déi landwirtschaftlech Betriber, nom Krisejoer 2016, eng weider Kéier duerch déi extrem Wiederkapriole finanziell un hir Grenze gestouss, sou d'Bauerenallianz an hirem Communiqué. Well Fudder muss kaf ginn, géifen d'Produktiounskäschten massiv an d'Luucht goen. Et wier elo un der Zäit ze handelen, sou d'Fuerderung.D'Bauere verlaange vum zoustännege Minister Fernand Etgen eng dréngend Entrevue, fir eng Bestandsopnam ze maachen. Et géif een erwaarden, dass all Hiewel a Beweegung gesat gëtt, fir de Bauere finanziell entgéint ze kommen, fir dës schwiereg Phas ze iwwerbrécken.Am Virfeld vun der Foire Agricole géif d'Landwirtschaft ee kloert Zeeche vu Solidaritéit vu Säite vun der Regierung erwaarden, sou nach d'Bauerenallianz.

Pressemitteilung der Baueren-Allianz

Akute Trockenheit und seine Konsequenzen

Die akute Trockenheit der vergangenen Monate macht der Landwirtschaft zurzeit schwer zu schaffen.

Ende Mai konnten die Landwirte ein erstes Fazit bei der Silage von Grünfutter ziehen. Der erste Aufwuchs war schon sehr mager eben durch die außergewöhnliche Dürre in Luxembourg, sowie in der gesamten Region.

Es war bereits schon seit Monaten abzusehen, dass durch die ausbleibenden Niederschläge in den Wintermonaten eine Katastrohe sich anbahnen würde.



Eine detaillierte Analyse zeigt sogar auf, dass fast jeder Monat seit Juli 2016 ein Defizit an Regen auf allen vier Asta-Wetterstationen zu verbuchen hat. Insbesondere die Monate August 2016, Dezember 2016 und April 2017 stechen mit ihrem Defizit von 70% hervor. Im April 2017 sticht z.Bsp. Remich hervor, wo nur 2 mm Niederschlag gemessen wurden im Vergleich zu einem Normalwert von 48 mm. Dieser Wert stellt zudem einen Negativ-Rekord für Remich seit 1951 dar.

Dieser negative Wasserhaushalt weist darauf hin, dass ein Großteil des Niederschlags evaporiert, also verdunstet ohne in den Boden einzudringen.



Für die Luxemburger Landwirtschaft stellen die ausbleibenden Niederschläge seit einem Jahre ein zurzeit noch nicht vollends absehbares Problem dar.

Ertragsausfall bei Gras, Mais und Getreide



Unterschiedlich zwischen den Regionen sind Einbußen bei Grassilage bis zu 50 % zu vermelden. In einigen Gegenden sind beim 2ten Aufwuchs sogar Totalausfall zu verzeichnen. Das Vieh steht auf ausgetrockneten Weideflächen und muss zugefüttert werden.

Sollten nicht demnächst größere Niederschläge auftreten, wird auch der Mais vertrocknen und diese wichtige Kultur für die Viehhalter keinen Ertrag bringen. Dies würde wiederum die ohnehin schon recht aufwendige Winterfütterung zusätzlich verteuern, da dann Futter hinzugekauft wird, oder sogar die Viehbestände reduziert werden müssten.

Bei den Ackerkulturen wo die Getreideernte bei Wintergerste ansteht sind die Trockenschäden im gleichen Ausmaß feststellbar.



Beim Qualitätsweizen wird die Ertragserwartung von Tag zu Tag niedriger angesetzt im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bauern-Allianz hat bereits vorige Woche bei den landwirtschaftlichen Dienststellen interveniert, dass sie wegen der Futternot die Biodiversitätsflächen sowie die Grünbrachen zu Futterzwecken freigibt, wie in anderen EU-Ländern.

Wirtschaftlich gesehen sind die landwirtschaftlichen Betriebe nach dem Krisenjahr 2016 ein weiteres Mal durch die extremen Wetterkapriolen, sprich Trockenheit finanziell an ihre Grenzen angelangt.



Durch die notwendigen Futterkäufe steigen die Produktionskosten ins Unermessliche. Dies wird spätestens beim Buchführungsabschluss sichtbar und für die Bauern spürbar werden.

Handeln ist angesagt!



Für die Baueren-Allianz ist die Phase 1 der "messures anticises" eingeläutet. Die Interessenvertretung der Landwirtschaft erwartet von Landwirtschaftsminister Fernand Etgen dringend eine Unterredung zwecks Bestandsaufnahme mit dem Berufsstand. Wir erwarten, dass alle Hebel in Bewegung gesetzt werden und den Landwirten finanzielle Möglichkeiten aufgezeichnet werden, um diese "Durststrecke" im wahrsten Sinne des Wortes zu überbrücken. Im Vorfeld der "Foire Agricole" erwartet die Landwirtschaft ein klares Zeichen der Solidarität seitens der Regierung.

Baueren-Allianz, den 26. Juni 2017