© CISEA

© CISEA

© CISEA

An der Sortie Schëffleng-Féiz war een Automobilist mat sengem Auto de verkéierte Wee op d'Autobunn eropgefuer.Den Automobilist wollt op der Plaz dréinen an ass mat engem aneren Auto, deen op der Autobunn gefuer ass, kollidéiert.Eng Persoun gouf dobäi an hirem Auto ageklemmt a schwéier blesséiert, 4 aner Persoune méi licht.Fir d'Rettungsaktioun huet d'A13 a Richtung Schengen eng Stonn fir den Trafic musse komplett gespaart ginn.Op der Plaz waren den Asazzenter CISEA mat zwou Ambulanzen, eng Ambulanz vu Käl, d'Police a Ponts et Chaussées.