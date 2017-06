© CISEA

Um Sonndeg de Mëtteg um 15 Auer gouf den Escher Asazzenter CISEA op méi e schroen Accident an der Rue du Fossé zu Esch geruff.En Automobilist hat wahrscheinlech d'Kontroll verluer, wéi en an e Parking erafuere wollt.Den Auto krut fir d'éischt den Eck vun engem Appartementshaus ze paken an du zwee Passanten, déi grad do getrëppelt sinn.Den Auto ass bei enger Mauer un d'Hale komm, eng Persoun war tëscht Auto a Mauer ageklemmt.Déi zwee Foussgänger goufen, esou de CISEA, allebéid schro blesséiert. Eng drëtt Persoun hat e Schock erlidden.All goufe se op der Plaz vun de Rettungsequippe vun Esch a vum Escher Samu betreit an an de Chem bruecht.Fir ronn zwou Stonnen hat d'Plaz fir den Trafic musse gespaart ginn.Op der Plaz waren den Escher Asazzenter mat Pompjeeën an zwou Ambulanzen zesumme mat engem gréisseren Dispositif vun der Police. Och de Samu vun Esch an de Miess- an Erkennungsdéngscht vun der Police waren am Asaz.