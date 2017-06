Serie CNS (35. Deel): Lisektomie



Bei der Gesondheetskeess huet dës Notioun eng méi spezifesch Bedeitung.

Leit, déi vill Gewiicht verléieren, behalen heefeg iwwerflëssegen Tissu um Bauch oder den Uewerschenkelen. Fir dass hiert Engagement sech voll a ganz lount, soll deen Tissu dacks nach fort. Genee dësen Agrëff heescht bei der CNS Lipektomie, wat net mat eng Liposuccion ze verwiesselen ass, wou d'Fett ofgesaugt gëtt an déi net vun der CNS iwwerholl gëtt.Fir dass d'CNS eng Lipektomie iwwerhëlt, muss de Patient eng ganz Rei Konditiounen erfëllen. de Patient muss op d'mannst 18 Joer hunn an e BMI vun ënner 30. Den Iwwerschoss vum Tissu muss duerch e Gewiichtsverloscht vun op d'mannst 20% bedéngt sinn an dëse Gewiichtsverloscht muss och dokumentéiert a stabiliséiert sinn.Och bei dësem Agrëff mussen e puer administrativ Demarchë respektéiert ginn.D'CNS präziséiert, dass dësen Agrëff keng reng Schéinheetsoperatioun ass. Wann de Contrôle Médical säin Accord gëtt, da wär et och eng medezinesch Noutwendegkeet.

