© Sam Bouchon

© Sam Bouchon © Sam Bouchon © Sam Bouchon © Sam Bouchon « ZréckWeider »

E Méindeg de Moie war d'Bilans-Pressekonferenz vun der Oeuvre an der Loterie nationale.D'Loterie nationale huet d'lescht Joer mat 22,8 Milliounen ofgeschloss an dat an engem schwieregen Ëmfeld fir d'Loterie, huet et geheescht. Stéchwuert hei: illegal Glécksspiller.Am Ganze goufen 2016 35,5 Milliounen Euro a karitativ Projeten investéiert - dat ass déi ganz Budgetsenveloppe, wou d'Contributioun ë.a. vum Fonds national de Solidarité derbäi kënnt.Vun 239 Projeten, déi eragereecht goufen, goufen der 157 ënnerstëtzt mat am Ganzen 19,8 Milliounen Euro.De Projet 'mateneen', mat deem Initiativen am Beräich Demandeurs d'asile ënnerstëtzt ginn, war zejoert mat 15 Milliounen Euro dotéiert.Aner Projeten, déi zejoert erausgestach hunn, sinn zum Beispill "Respect" an "Actions Addictions".D'Resultat 2016 beleeft sech op 22,8 Milliounen, dat ass e Minus vun 28 Prozent - bedéngt ass dës Chute duerch extraordinaire Recetten 2015.Fir Projeten ze finanzéiere gouf zejoert op Reserven zréckgegraff. De Montant vun den Hëllefen ass par Rapport zum Joer virdrun ëm 49 Prozent eropgaangen.