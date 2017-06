Congé postnatal/Reportage Eric Ewald



Där hir Deputéiert hate sech do virdru mat engem Gesetz beschäftegt, dat sech an d'Reform vum Congé parental aschreift; dora geet et absëns ëm de Congé postnatal an de Congé pour raisons familiales. Ë.a. gouf sech an där Sëtzung mat Bedenken a Kritike vum Statsrot an deem sengem Avis zum Gesetz befaasst.

Bedenken a Kritiken, déi d'CSV deelt, wéi de Marc Spautz sot, woubäi an den Diskussiounen awer verschidde Saachen hätte kënnen deblockéiert ginn. Et géif sech allerdings z.B. nach d'Fro vun der Urgence stellen. Et wär wichteg, op deem Punkt eng Léisung ze fannen; den Aarbechtsminister Nicolas Schmit hätt dann och versprach, dat entspriechend groussherzoglecht Reglement unzepassen. Och wär ervirzehiewen, dass bei alle Congés extraordinaires en Ënnerscheed gemaach gëtt tëscht ëffentlechem a Privatsecteur. De Congé pour raisons familiales géif fir déi Zwee gëllen, ma dat Anert wär gedeelt. Fir de Pappecongé wier eng Direktive ënnerwee, fir amplaz 5 Deeg ewell 10 Deeg.

Wär et do net besser, de Projet de directive ëmzesetzen an direkt op 10 eropzegoen, fir déi zwee Secteuren, huet de Marc Spautz gefrot, deen donieft och d'Fro opgeworf huet vun de gläichgeschlechtleche Koppelen. Bei zwou Frae géif et net goen, well „le père“ am Text steet. Et misst een do eng aner Formulatioun fannen, fir enger Discriminatioun aus de Féiss ze goen. D'CSV wär frou iwwert d'Bereetschaft vun der Regierung zu Amendementen; elo wär ee gespaant, ob déi dann och kommen, fir dass et an d'Richtung geet, déi d'Partei gär hätt.

Et komme sécher nach Amendementer, wat och wichteg ass, well mer plazeweis nach nobessere wëllen, huet d'Taina Bofferding gemengt. D'LSAP-Deputéiert huet op de Problem vun elengerzéienden Elteren higewisen. Et misst een iwwerleeën, wéi een dee Problem léise kéint, well et géif drëms goen, e System opzebauen, dass sech d'Eltere besser organiséiere kënnen an am Fall vun enger Krankheet en Elterendeel doheem bleiwe kann. An der Vergaangenheet wär kritiséiert ginn, dass deen aktuelle System ze vill streng wär. Dobäi wéilt een duerch méi Flexibilitéit d'Zil z'erreechen, fir Beruff a Famill besser ënner een Hutt ze kréien, ënnersträicht d'Taina Bofferding.