Neie Guide auto-pédestre (26.06.2017) Et gëtt en neie Guide auto-pédestre mat iwwer 200 Circuiten, déi een ze Fouss entdecke kann.

© Lynn Cruchten / RTL Télé Lëtzebuerg

© Lynn Cruchten / RTL Télé Lëtzebuerg

Den neie Guide auto-pédestre ass no Regiounen ënnerdeelt. Am Ganze sinn iwwer 1.700 km Weeër am Guide opgelëscht. Zu all Circuit gëtt et eng kuerz Beschreiwung op däitsch, franséisch an englesch, e puer Fotoen, eng Kaart, GPS-Daten, e QR-Code, deen op de Geoportail verweist an Informatiounen iwwer d'Distanz vum Wanderwee an d'Héichteprofiler.Eng zéngdausend Exemplairen à 38 Euro sinn an enger éischter Phas um Marché. Um Facebooksite vu visitluxembourg gi vun en Dënschdeg un awer och Guidë verspillt.