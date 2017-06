© CIBETT (RTL Archiv)

De 16. Juni gouf de Cibett alarméiert, well an engem Gaart Kompost gebrannt huet. Wéi si mat hirer Aarbecht fäerdeg waren an amgaang waren, fir anzeraumen, ass en Auto tëscht ee Camion vum Cibett a e Virgaart gefuer, bei deem de Camion stoung.Wéi e Pompjee de Chauffeur op dat geféierlecht Manöver opmierksam gemaach huet, sinn direkt zwee Leit aus dem Auto geklommen an hunn d'Pompjeeën, souwuel d'Männer a Fraen op der Plaz, wéi och am Allgemengen, beleidegt. Ee vun de Männer huet dunn och nach e Pompjeeë attackéiert, sou datt de Chef de Section decidéiert huet, datt déi ganz Equipe direkt géif zeréck an de Bau fueren.Eng Woch méi spéit gouf et dann en Iwwergrëff op d'Ambulancieren. De Patient, dee behandelt sollt ginn, hat ee vun hinnen attackéiert a blesséiert.A béide Fäll gouf eng Plainte gemaach.