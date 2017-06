Qualitéit an Pénktlechkeet, dat ass d'Zilsetzung vun der CFL an den nächsten Joren.

Duerch Changementer an den Horairen vun den Zich sollen elo d'Leit méi einfach an méi séier an d'Stad kommen, respektiv duerch den neien Arrêt Pafendall-Kierchbierg méi séier um Kierchbierg sinn.

Op der Linn 10 an op der Linn 60 ginn Transversalen geschaf, fir Destinatioun ouni d'Waggone wiesselen ze mussen, z'erreechen. Verschidden Direkt-Zich op der Linn 60 ginn dann och duerch Navetten ersat. Den Arrêt Pafendall-Kierchbierg gëtt eng multimodal Plattform, seet den Marc Wengler Direkter bei der CFL. Zuch-Tram-Bus-Vëlo begéine sech.



Fir d'Vëlosfuerer ginn et dann dräi Méiglechkeeten fir dësen Arrêt mam Vëlo ze verbannen. Nieft normalen Vëlos-Stänn wäerten do Mboxen an de Vëlo vun der Gemeng Lëtzebuerg ugebuede ginn. Enn dëst Joer ass d'Gare um Houwald a senger éischter Phase, sou de Marc Wengler. Vun 2018 gëtt deen Arrêt och regelméisseg desservéiert. Do gëtt och eng multimodal Plattform gebaut. Also ee vun den dräi Punkten, wou den Tram den Zuch begéint.



Dem Marc Wengler no alles Changementer, déi dann den 10 Dezember dëst Joer ufänken. Do geet de Furniculaire an Exploitatioun. Do ass den 1. Trajet vum Tram Richtung Kierchbierg virgesinn. An dann och zäitgläich, wou déi zwee nei Arrête vun den Zich ugefuer ginn.

Zukünfteg Projeten goufen dann och nach ugeschwat. Nieft engem neien System AURIS, dee Passagéier méi performant informéiere soll, gëtt och iwwer gratis Internet-Uschlëss op de Garen, ewéi och an den Zich an an den Busse geschwat.