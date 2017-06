Service de Déminage de l'Armée Luxembourgeoise (26.06.2017) Eng Aarbecht, bei där et keng 2. Chance gëtt: Entschäerfe vu Granaten, Minnen oder Bommen. Ma genee dat ass den Job vum Service de Déminage vun der Arméi. D'Démineurë vun der Lëtzebuerger Arméi - eng Eliteunitéit an hirem Beräich.

Virun iwwert 70 Joer gouf Lëtzebuerg an der Ardenneschluecht schwéier getraff. Iwwerall am Land si Bommen an Granaten erofgaangen. Laang net all déi Bommen sinn explodéiert. Vill vun hinnen biergen och haut nach grouss Geforen.Bommeraumen ass nieft den Auslandmissiounen eng vun den Aufgaben, déi den Service de Déminage vun der Arméi huet.RTL waren een Dag mat hinnen ënnerwee.