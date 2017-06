© RTL Télé Lëtzebuerg

Déi nei Direktioun vum Centre socio-educatif zu Dräibuer an zu Schraasseg ass sech bewosst, datt ee vill Schwieregkeeten huet.



Zu Schraasseg si ronn 30 Meedercher vum Jugendriichter placéiert ginn, zu Dräibuer setze 60 Jongen.

Dräibur am Wandel (26.06.2017) Nei Direktioun setzt elo op méi dezentral Strukturen.

An eiser Emissioun "Kloertext"" gouf et en Temoignage vun engem jonken Här, deen duerch säin Droge-Konsum op Dräibuer koum.Hie gouf do an de Centre socio-educatif vum Jugendriichter placéiert.De Mann sot, hie wär no sengem Openthalt méi kriminell gewiescht wéi virdrun.