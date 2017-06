Nei Foyeren opriichten, dat ass jo an eenzele Gemengen am Land aus verschiddenen Ursaachen net sou einfach.

Neie Flüchtlings-Zenter mat Modellcharakter (26.06.2017) Zu Betebuerg war haut eng éischt Visite vum neie Centre d'acceuil, dee soll Modellcharakter hunn.

Zu Beetebuerg huet dat awer elo ganz gutt geklappt. Do war um Méindeg eng éischt Visite vun der neier Opfänk-Struktur fir am ganze 60 Leit.

Enn vum nächste Mount sollen d'Refugiéen hei ënnerbruecht ginn, iwwregens gréisstendeels Familljen. Dësen Typ modulabel an definitiv Struktur ass och schonn 2016 zu Suessem opgemaach ginn, a soll och fir déi zukünfteg definitiv Zentren am Land gëllen.

D‘Familljeministesch huet en Appell un all d'Gemengepolitiker am Land, fir sech dee neie Foyer mol ukucken ze kommen. Grouss Porte-Ouverte ass dann de Samschdeg 5. Juli, wou sech net just Gemenge-Politiker, ma och all interesséiert Bierger op der Plaz e Bild maache kënnen.



E Reportage vum Dan Hardy