E Méindeg géint 20.40 Auer war d'Police an d'Bouneweger Strooss geruff ginn. Et war gemellt ginn, dass zwou Persounen uneneegerode wieren.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL-Archiv

Wéi d'Beamten op der Plaz ukoumen, huet sech erausgestallt, dass et ee Sträit tëscht zwee Nopere war.



Ee vun hinnen hat deen anere mat engem Messer menacéiert a liicht um Aarm blesséiert.



Dee Beschëllegten huet sech duerno ewechgemaach. Kuerz Zäit drop hunn d'Beamten hien awer fonnt.



An der Wunneng vum Mann gouf een Täschemesser séchergestallt a saiséiert. Dee blesséierte Noper gouf an d'Spidol transportéiert.