Esou ass et RTL-Informatiounen no d’Decisioun, fir bis zum Enn vum Joer d’Agencen zu Wuermer an Näerden zouzemaachen.

Parallel mécht och dann d’Raiffeisebank zu Klierf hir Dieren zou, mä amplaz fonctionnéiert vum Hierscht un eng nei Agence zesumme mat der Post an engem Centre Commercial zu Maarnech.

Nieft dësen Informatiounen, déi mer vun der Direktioun vun der Genossenschaftsbank confirméiert kruten, ass et d’Präzisioun, datt bis Ugangs 2020 och wäert eng nei Raiffeisenbank op Esch-Belval opgoen.

An nei Lokalitéite plënneren och d’Minetter Raiffeisen-Agencë vun Déifferdeng, Beetebuerg an Péiteng, iwwerdeem zu Nidderkäerjeng nei gebaut gëtt.

Och zu Walfer gëtt eng nei Agence gebaut.



D’Bank zu Ëlwen gouf zougemaach an duerch en Ausbau zu Wäisswampech „ersat“.

Wéi déi aner Banken setzen och d’Responsabel vun der Raiffeisenbank op den Ausbau vum E-Banking, mä bidden och z.B. Visitte bei de Clienten Doheem oder op der Schaff un.

Aktuell ginn eng ronn 40 Agencë vun der Raiffeisen iwwer Land gezielt.