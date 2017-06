Eng Prisongsstrof vu 6 Méint an eng ugemoosse Geldstrof goufen um Dënschdeg de Moien um Stater Geriicht an enger Affär vun Opruff zum Haass gefuerdert.

Enger Fra vu 40 Joer war virgehäit ginn, am September op Facebook, am Zesummenhank mat engem Tëschefall an engem däitschen Zuch, géint Mosleme gehetzt ze hunn.

Dat mam Zitat «Ech waarden op den Dag, wou sou eng «Schlampe» déi geeschteg mannerbemëttelt Inzucht-Produkter do sou bei d’Mauer klatscht, dass hinnen de Pedo-Prophet zu den Oueren erausleeft!» Fir d’Vertriederin vum Parquet wär domat de Virworf vum Opruff zum Haass etabléiert, well engersäits e reliéisen Ënnerscheed tëscht Mënsche gemaach géif ginn an anerersäits eng Reaktioun géint Mosleme sollt provozéiert ginn. Wat de Prophéit ugeet, géif et keng 36 Méiglechkeete ginn, sou d’Vertriederin vum Parquet, déi vun engem klore Message geschwat huet an dovun, dass si hoffe géif, dass dat Ganzt der Ugekloten eng Léier war.

E Polizist vun der PJ hat do virdrun ausgesot, am Artikel, deen d’Fra kommentéiert hat, wär et ëm eng Zuchbegleederin an Däitschland gaangen, déi vu Männer als «Schlampe» beleidegt gi wär. Et wär am Text net gesot ginn, dass d’Männer zu enger Relioun gehéiere géifen, d’Beschëllegt awer dovun ausgaange sinn, dass et Mosleme waren.

D’Fra huet hir Ausféierungen um Dënschdeg de Moie mam Saz ugefaange «Wat soll ech dozou soen?». Si hätt mat hirem Geschreifs vläicht e bëssen iwwert d’Zil erausgeschoss an den Artikel liese sollen; si hätt awer an der Lescht ähnlech Erfarunge gemaach a sech geduecht, déi Fra wär am selwechte Fall gewiescht. Si wär rose gewiescht, well eng Fra attackéiert gouf, well se eng Fra ass, an d’Saach mam Prophéit wär onglécklech ausgedréckt gewiescht.

Hiren Affekot huet fonnt, dass der Fra hir Aussoe keen Opruff zum Haass duerstelle géifen. Dem Me Mioli no hätt d’Geschreifs, och wann et blasphemesch war, net deen Niveau vun Haass géintiwwer männleche Mosleme gehat, dass et sou en Opruff wär. An aneren Affäre vun deem Genre wären d’Aussoe méi däitlech. Hei wär et just ee Saz, deen, wann een e richteg liest, just de Wonsch zum Ausdrock brénge géif, dass d’Fra sech wieren an d’Männer bestrofe kéint. Dofir wär d'Fra fräizespriechen, woumat d’Vertriederin vum Parquet net d’accord war: D’Uerteel ass fir de 6. Juli.