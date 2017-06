De sougenannten Zukunftsfong vun der Regierung ass net propper, investéiert a Firmaen, déi Ëmweltschied provozéieren a Mënscherechter mat Féiss trëppelen – dat haten déi Lénk kritiséiert. D'Investitiounspolitik vun deem nach jonke Fong war dowéinst um Dënschdeg de Moien Thema an der zoustänneger Chamberkommissioun. De Fong, deen eppes manner wéi 200 Milliounen Euro geréiert, wär nach an de Kannerschong, sot de Finanzminister Pierre Gramegna. E géif eng passiv Investitiounspolitik maachen an net direkt an Aktien oder Obligatiounen investéieren, mä an Indicen. Dowéinst kéint een net genee soen wou d'Suen hi ginn. Déi passiv Gestioun wär dat eenzegt raisonnabelt fir sou e jonke, klenge Fong. An den nächste Méint soll d'Manéier, wéi investéiert gëtt, iwwerkuckt ginn.

De Finanzminister schwätzt bei der Kritik vun engem Mëssverständnes. Déi Lénk fille sech confirméiert, well d'Regierung keng Anung hätt a wat géif investéiert ginn a keen Afloss drop hätt.