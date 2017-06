© Jeffrey Weyer

En Dënschdeg de Moie géint 6.30 Auer koum et zu Käl an der Rue Jos Muller zu engem Brand an engem Méifamilljenhaus. Direkt gouf beim CISKT Groussalarm ausgeléist an e ganze Läschzuch huet sech kuerz drop op de Wee gemaach.



Op der Plaz gouf de Pompjeeë matgedeelt, dass et géing an engem Zëmmer brennen an dass sech nach eng bettlägeresch Persoun géing am Haus ophalen.



Dës Persoun ass gerett ginn a koum fir eng Kontroll an d'Spidol.



Weider Persoune goufen och nach evakuéiert, woubäi der nach zwou fir eng Kontroll an d'Spidol koumen.



Eng Matrass, déi a Brand stoung ass geläscht ginn. D'Brandnascht gouf no de Läschaarbechten aus dem Haus geholl.



Op der Plaz war den CISKT mat 17 Leit, 1 Ambulanz vum Centre d'Intervention Dudelange, de Centre d'intervention Schifflange, d'Police souwéi de Regionalinspekter an de SAMU Esch.