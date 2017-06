Et ass, och wann een et net mengt, eng Realitéit zu Lëtzebuerg : miwweléiert Kummeren, déi dacks mol keng Dose Meter-Carré grouss sinn, a wou Leit eben dran liewen. Déi sougenannte Kaffiszëmmer sinn dacks e Problem, well sech d’Locatairen net un déi virgeschriwwe Reegelen halen, wat d’Hygiène an d’Propretéit uginn. Eben déi Reegelen sinn awer kloer definéiert, a ginn och kontrolléiert. Wa sech net dru gehalen gëtt, sti Strofen am Raum.

Den 11. Juni dëst Joer koum et zu Rëmeleng zu engem Brand an engem Bistro. An der Suitte dovu gouf et een Doudesaffer a 5 Blesséierter. D’Affer ware Leit déi a Kaffiszëmmer, eben iwwert deem Bistro gelieft hunn.





1 Doudegen a 5 Blesséierter bei engem Feier zu Rëmeleng (09.06.2017) Kuerz no 2.30 Auer um Freideg de Moien huet et zu Rëmeleng an engem Café mat Wunnenge gebrannt.

Duerch dëst Accident sinn d’miwweléiert Zëmmeren nees an d’Aktualitéit geréckelt, an d’Reegelen dovunner och. Wee mengt, dass am Land net vill Leit concernéiert sinn, deen iert... 2%, vun der Populatioun, sou gëtt geschat, liewen an esou engem Zëmmer.

9 Meter-Carré minimal muss et grouss si fir eng Persoun, 18m2 fir zwee Leit, 24m2 fir 3 an 30m2 fir 4 Persounen.

Et ass also wierklech eng enk Geschicht, fir dacks nach en horrende Loyer.

All Zëmmer dat verlount gëtt, muss equipéiert si mat engem Bett an enger Matrass, engem Schaf deen ee kann zouspären, engem Dësch an engem Stull. Jidderee muss och d’Méiglechkeet hu sech selwer ze kachen, an et muss en Zougang ginn zu Dusch, Lavabo an Toilette.

Méi wéi 4 Leit dierfen net an enger Schlofkummer ënnerbruecht ginn, an et muss eng Méiglechkeet bestoe seng Wäsch ze maachen an déi net mussen an der Kummer opzehänke fir ze dréchnen.

Natierlech gëllen awer och hygienesch Reegelen, virun allem am Sanitärberäich. Dat erkläert dann och, dass d’inspection sanitaire vun der Santé reegelméisseg Kontrollen am Optrag vun der Gemeng, oder dem Locataire selwer mécht, fir ze kucken op alles an der Rei ass.

Munchmol ass et dat nämlech net: Schimmel, ze enk Raim oder katastrophal Installatioune vum Elektresche gi festgestallt.

An der Stad gëtt et zanter e puer Joer e Label fir d’Kaffiszëmmeren, déi uginn wéi eng Qualitéit d‘Strukturen hunn. 11 Haiser hunn dee Label momentan, dorënner 7 Caféen oder Bistroen, krute mer vum zoustännege Service confirméiert.

Wéinst Restrukturatiounen am Service vun der Stad Lëtzebuerg gouf et zejoert 26 Kontrollen. 4 Zëmmeren hu missen zoumaachen, well een et kengem konnt zoumudden dran ze wunnen.

Iwwregens, am Laf vun de Joren 2008 bis 2016 goufen et 733 Kontrolle vun der Inspection sanitaire op Demande vun de Gemengen, der Police oder den office sociaux’en. Trotzdeem ginn et ëmmer nach Abusen...