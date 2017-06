© Jeannot Ries

De President vum Europaparlament Antonio Tajani ass um Dënschdeg op Visite zu Lëtzebuerg. Zanter Januar ass hie jo den Nofolger vum Martin Schulz.

Den Italiener Tajani huet um Krautmaart an der Chamber geschwat. D'Deputéiert konnten och Froe stellen. Een Haaptmessage vun him war, Europa nees méi no bei d'Leit ze bréngen an d'Bedeitung vun der EU ervirzesträichen.



Bei der Integratioun muss een och de Modell vun Europa kucken, wou et ëm d'Fräiheete geet. Sief et d'Fräiheet vun der Aarbecht, d'Fräiheet sech auszedrécken awer haaptsächlech d'Fräiheet vun der Fra. D'Zesummeliewen an Europa ass net nëmmen d'Bürokratie vu Bréissel oder de Marché unique, mä et ass vill méi, sou den neie President vum Europaparlament.

Extrait Antonio Tajani



Och de Lëtzebuerger Chamberpresident Mars di Bartolomeo huet betount, datt no jorelaangem Europa-Bashing nei Hoffnung opkënnt. Et ass elo wichteg, datt d'Politik déi Hoffnung ergräift, fir de gemeinsame Projet virun ze bréngen a besser ze maachen.





Europa huet enorm Verdéngschter: Demokratie, Fräiheet a Fridden. Dorobber kann ee sech haut awer net méi ausrouen, mä déi aktuell Problemer muss een ugoen. Et muss sech géint Ongerechtegkeeten, Exklusioun, Diskriminéierung an d'A-Fro-Stelle vun de fundamentale Fräiheete stemmen. Fir dat z'erreechen ass eng Kooperatioun tëscht den nationale Parlamenter an dem Europaparlament extrem wichteg.

An déi Zesummenaarbecht ass och fir den Antonio Tajani ganz wichteg. Wëssen, wat d'Bierger an Europa beweegt, dofir muss een a Kontakt bleiwen an dat zesummen erausfannen.

Zesummenaarbecht ass also gefrot, keng Konkurrenz. A méi eng sozial Dimensioun. Do wär een um richtege Wee, mä et misst een nach méi determinéiert ginn, sot de President vum Europaparlament um Dënschdeg zu Lëtzebuerg.