Eng fuerdert, datt Kanner um Vëlo missten obligatoresch en Helm un hunn. Déieren am Zirkus solle verbuede ginn, ass en anert Uleies. Déi fräi Deeg, déi een ze gutt huet, wann e Kand op d'Welt kënnt, solle vun zwee op 10 Deeg erop goen.



An der Chamber gouf dës Woch jo iwwert eng Re-Organisatioun vun de spezielle Congéen geschwat. 5, wann ee Papp gëtt, amplaz 2, sinn den Ament am Gespréich.

Keen Alkohol fir Chaufferen, fuerdert eng weider Petitioun. Hannert dem Steier soll een also 0,0 Promill hunn. D'Motivatioun vun der Petitioun ass e bësse speziell: Wann een am Auto, wou Kanner ënner 12 Joer dra sinn, net méi dierft fëmmen, dann dierft och keen, dee mam Auto fiert, méi drénken.

Déi 6 Petitioune kann een nach bis den 8. August ënnerschreiwen. Maachen dat méi wéi 4'500 Leit, muss ëffentlech driwwer diskutéiert ginn.